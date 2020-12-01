Когда дружишь с бриллиантами: Ходченкова побаловала себя ювелирными часами за 2 миллиона

Новый год служит для многих поводом подвести итоги. И если он прошел плодотворно, почему бы не поблагодарить себя за это? Именно так рассудила Лариса Гузеева, которая порадовала себя в преддверии праздника несколькими золотыми кольцами с драгоценными камнями. Ведущая шоу «Давай поженимся!» не скрыла, что купила их на заработанные собственным трудом деньги.

Точно так же поступила и Светлана Ходченкова. Актриса решила побаловать себя ювелирными часами из розового золота с инкрустацией бриллиантов швейцарской марки Bvlgari. Стоят они больше 1 млн 900 тысяч рублей.

«Поддалась соблазну», — призналась звезда.

К слову, ранее 37-летняя актриса отметилась в терракотовом костюме с брюками карго, поддержав этот тренд сезона. По словам Эвелины Хромченко, оттенок обладает успокаивающим и одновременно бодрящим эффектом.

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