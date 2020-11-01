«Очень актуальны»: Хромченко рассказала о новом тренде на террактовые успокаивающие оттенки

Этот цвет стал моден в текущем году и не потеряет своей злободневности в следующем.

В эфире «Модного приговора» на Первом канале заговорили об актуальных оттенках. Среди них выделяются натуральные терракотовые, их еще называют тонами восточных специй.

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Как утверждает Эвелина Хромченко, коричневый цвет – весьма универсален, ведь его можно сочетать практически с любым колором в одежде. Естественно, что модницы по всему миру оценили это преимущество.

«Все оттенки специй очень актуальны в сезоне 2020-2021. Они, во-первых, в принципе, выгодно вытекают из предыдущих сезонов. И, во-вторых, очень хорошо легли на пандемический сезон, поскольку успокаивают и бодрят одновременно», — прокомментировала ведущая.

Александр Васильев добавил, что терракотовые оттенки – одни из самых старинных в истории моды. Их часто встречают в хитонах Древней Греции, датированных VI до н.э.