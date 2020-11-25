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«Красота невозможная»: Гузеева похвасталась кольцами, которые приобрела себе к Новому году

Ведущая шоу «Давай поженимся!» не скрыла, что заработала на украшения сама.

«Красота невозможная»: Гузеева похвасталась кольцами, которые приобрела себе к Новому году
Лариса Гузеева. Фото: www.instagram.com/_larisa_guzeeva_/

Женщины становятся обладательницами ювелирных украшений разным способами: одним их дарят мужчины и близкие, другие зарабатывают на них сами. Лариса Гузеева относится ко второй категории.

Гузеева побаловала себя ювелирными украшениями к Новому году
Гузеева побаловала себя ювелирными украшениями к Новому году. Фото: www.instagram.com/_larisa_guzeeva_/

В личном блоге звезда похвасталась своими дорогими покупками, которыми решила побаловать себя в честь приближающегося Нового года. Ведущая шоу «Давай поженимся!» купила несколько колец с драгоценными камнями.

«В этом году я хорошо и много трудилась, поэтому сама себе Дед Мороз! Красота невозможная», — сказала актриса.

Гузеева побаловала себя ювелирными украшениями к Новому году
Гузеева побаловала себя ювелирными украшениями к Новому году. Фото: www.instagram.com/_larisa_guzeeva_/

Напомним, 61-летняя Лариса Гузеева уже больше 20 лет состоит в браке с ресторатором Игорем Бухаровым. У пары есть взрослая дочь Ольга. От второго брака с грузинским литератором Кахой Толордава у телезвезды остался сын Георгий. Первый раз артистка пошла под венец еще в 1984 году с молодым ассистентом оператора Ильей. Эти отношения были бездетными.

Гузеева побаловала себя ювелирными украшениями к Новому году
Гузеева побаловала себя ювелирными украшениями к Новому году. Фото: www.instagram.com/_larisa_guzeeva_/

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