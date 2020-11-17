Без прикрас: Ходченкова в терракотовом костюме с брюками карго запечатлелась за чашечкой кофе

Актриса не стесняется демонстрировать естественную внешность без укладки и макияжа.

Светлана Ходченкова обнародовала в личном блоге фото за чашечкой утреннего кофе и составлением планов на день. Как оказалось, актриса не пользуется гаджетами, а расписывает распорядок дня в обычном бумажном блокноте шариковой ручкой. Многие подписчики звезды были удивлены этому.

«Даже не верится, что кто-то пишет от руки», «С ума сойти, блокнот и ручка!», «Светлана – истинный старовер. А ведь многие уже разучились писать ручкой», — отметились фолловеры.

Почитатели таланта и красоты артистки также обратили внимание на ее внешний вид, отметив привлекательность звезды. При этом стоит отметить, что Ходченкова запечатлелась абсолютно без макияжа и укладки, примерив терракотовый костюм с брюками карго.

«Самая воздушная, хрупкая, просто нереальная красотка», «Женщина-волшебство», «Какая красивая!», «Какая она красотка, хочется рассматривать Светлану как произведение искусства», «Как всегда, обворожительна!!! Любуюсь вами в «Казанове»», — написали пользователи Сети.

К слову, терракотовый оттенок ранее на «Модном приговоре» называли одним из самых трендовых в сезоне. По словам Эвелины Хромченко, он пришелся кстати в эпоху пандемии. Тон одновременно и успокаивает, и бодрит.

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