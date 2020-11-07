«Прям мы в отпаде»: Ольга Кузьмина сразила судей своим страстным образом на льду

Актриса выбрала необычное амплуа для выступления на «Ледниковом периоде», но не прогадала. Она вновь стала лидером общего проката.

Ольга Кузьмина стала открытием на проекте «Ледниковый период». Актриса с первых выпусков шоу произвела неизгладимое впечатление на публику. Хрупкая девушка из сериала «Кухня» оказалась достойной фигуристкой. Каждый раз она получает высшие баллы. К слову, выступает она с обаятельным спортсменом Александром Энбертом. Ранее артистка уже сыграла Лилу из «Пятого элемента» и примеряла образ из «Стиляг».

Новый номер Ольги оказался необычным. Девушка решила показать всю свою женственность и страсть. На льду она предстала в легком черном платье и чулках. Объемная прическа придавала пикантности луку. Актриса сыграла музу Энберта, который мечтал о ней, пока читал письмо. У пары снова было много красивых и высоких поддержек. Кузьмина не побоялась сделать поддержку с падением вниз, когда партнер подхватывает ее в сантиметрах от льда.

Также актрисе удалось сделать полных два оборота, выполняя элемент тодес. Ну а страсть, которую она показал на льду, сразила публику и судей. Вновь они получили все высшие баллы.

«Прям мы в отпаде. Не номер, а сказка! Игровой и даже эротический. Я просто удивляюсь, как она это ухватила. Владение техникой феноменальное. Номер чудесный», — высказалась Татьяна Тарасова.

«Это история была про меня и Стоцкую тех времен, когда мы ставили мюзикл „Чикаго“. Я был импозантным продюсером, нашедшим рыжую бестию, талантливую, красивую. Эта девочка так мне напомнила эту девочку, которая сейчас главная звезда мюзиклов в нашей стране. Она самая яркая. Эта история, трогательная влюбленность, в конце он ее уничтожил. Я тоже на нее разозлился, когда она от меня сбежала к жениху, потом обратно прибежала. Все это так красиво и артистично, такое скольжение. Вау! Для меня это сегодня лучший номер», — поделился мнением Филипп Киркоров.

К слову, также стали лидерами шоу Дмитрий Сычев и Вячеслав Чепурченко. А вот покинули проект на этот раз Владимир Маркони и Маргарита Дробязко.