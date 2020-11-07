«Чуть не сошла с ума»: Маркони впечатлил судей драматическим номером, но покинул проект

Уже прошла ровно половина проекта «Ледниковый период». За это время и у судей, и у зрителей появились свои фавориты и — эти мнения разнятся. Если публика по итогам зрительского голосования каждый раз дарит первое место Ольге Бузовой, то члены жюри лишь недавно стали ставить артистке высокие оценки. Самыми сильными участниками шоу остаются Ольга Кузьмина и Регина Тодоренко. Близки к лидерам Ирина Пегова и Вячеслав Чепурченко.

По итогам пятого выпуска проекта номинантами на выбывание оказались Владимир Маркони, а также Дмитрий Сычев. Мужчинам было непросто, так как они впервые в жизни занялись фигурным катанием. Комик на этот раз представил сильный номер. Он перевоплотился в главного героя мюзикла «Призрак оперы», а его партнерша Маргарита Дробязко сыграла хрупкую девушку, которую он полюбил. Выступление прошло без помарок, а спецэффекты впечатлили всех, особенно охваченная пламенем люстра, которая упала на Владимира.

«Уже 25 лет этот мюзикл идет на Бродвее. И мне сильно повезло, что я была на премьере. И знаете, я чуть не сошла с ума от восторга. И, честно скажу, сегодня я тоже от восторга чуть не сошла с ума. Помимо того, что вы делали всякие фишки, затяжные дуги, (Маргарита) поднимала в красивые ноги медленно и музыкально, вместе с ним сделала элемент чоктау — незаметный, но сложный. Технически это выглядело неплохо», — высказалась Татьяна Тарасова.

Похвалила пару и Татьяна Навка. Она отметила, что Маркони попал в образ. Они получили высокие оценки. Однако следующий номер оказался не менее сильным. Сычев со своей напарницей Марией Петровой показал зарисовку на тему спектакля «Юнона и Авось». Их нежное и пропитанное романтикой выступление сразило судей. Они получили почти целиком высшие баллы. В итоге проект пришлось покинуть Маркони и Дробязко.