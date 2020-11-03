Теперь без слез: Навка похвасталась продольным шпагатом в исполнении маленькой дочки

Татьяна Навка воспитывает шестилетнюю дочку Надю в браке с Дмитрием Песковым. Девочка растет очень талантливым ребенком и учит несколько иностранных языков. Кроме того, мама с папой водят Надю на занятия балетом. И недавно Навка показывала, как тяжело дочке дается шпагат — буквально со слезами девочка миллиметр за миллиметром тянулась к полу.

На этот раз, спустя несколько усиленных тренировок, девочке, наконец, удалось усовершенствовать гибкость. Достижениями дочурки звездная мама поспешила похвастаться в Instagram. Она сделала репост фото, на котором довольная Надя демонстрирует безупречную растяжку.

«Умницы», — написано на снимке.

Кстати, 31 октября семья Навки и Пескова отмечала Хеллоуин. Они заранее подготовились к нему — вырезали светильник из тыквы, приготовили костюмы. И в самый «страшный» день года предстали в образах членов семьи Аддамс — Татьяна Навка примерила черный парик Мортиши Аддамс, а Надя — косички мрачной Уэнсдэй.