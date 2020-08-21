«Наше счастье, наша звезда»: Навка нежно поздравила младшую дочку с днем рождения

Фигуристка Татьяна Навка является матерью двоих детей. От первого брака с Александром Жулиным у олимпийской чемпионки есть 20-летняя дочь Александра, которая занимается музыкой. Во втором браке с чиновником Дмитрием Песковым подрастает девочка Надя, шестилетие которой вся семья отмечает 21 августа.

В праздничный день Навка опубликовала подборку фото своей младшей дочурки и тепло обратилась к ней с поздравлениями:

«Свети, наше счастье, наша звезда, озаряй все вокруг своим теплом, светом и блеском глаз! Спасибо твоим ангелам, что выбрали нас твоими родителями, это невероятное счастье!» — написала звезда.

Мама пожелала доченьке оставаться «таким же светлым Солнышком». К поздравлениям присоединились многочисленные поклонники спортсменки.

Кстати, Надя Пескова растет талантливым ребенком. Она уже выступает в ледовых шоу, учится игре на фортепиано, а также учит три иностранных языка – французский, китайский и английский.