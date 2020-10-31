«Папа вырезает тыкву»: Навка показала, как ее семья готовится к Хеллоуину

В последний день октября празднуется Хеллоуин, который все чаще стали отмечать и в домах россиян. Многие звезды шоу-бизнеса в канун Дня всех святых также наряжаются в костюмы нечисти, готовят соответствующую атрибутику, а главный символ праздника – тыкву с жуткой гримасой – вырезают собственноручно.

В семье Татьяны Навки и Дмитрия Пескова тоже празднуют Хеллоуин. Накануне фигуристка показала в stories, как муж с их маленькой дочкой Надей увлеченно готовятся к празднеству.

«Папа вырезает тыкву», — сообщила Навка.

Процесс кропотливый, сложный и ювелирный. Песков тщательно делает разметку для глаз, носа и рта на тыкве, а затем аккуратно вырезает. Маленькая наследница сидит рядом с папой и наблюдает за процессом появления главного атрибута праздника.