Маска к Хеллоуину: рисуем на лице образ подружки Джокера Харли Квинн
Видео
«Загугли звезду»: Влад Соколовский – о жестких травмах на «Ледниковом периоде», о Дакоте…
Видео

«Папа вырезает тыкву»: Навка показала, как ее семья готовится к Хеллоуину

Муж фигуристки Дмитрий Песков с дочкой Надей заняты приготовлениями атрибутов праздника.

«Папа вырезает тыкву»: Навка показала, как ее семья готовится к Хеллоуину
Татьяна Навка и Дмитрий Песков. Фото: Global Look Press

В последний день октября празднуется Хеллоуин, который все чаще стали отмечать и в домах россиян. Многие звезды шоу-бизнеса в канун Дня всех святых также наряжаются в костюмы нечисти, готовят соответствующую атрибутику, а главный символ праздника – тыкву с жуткой гримасой – вырезают собственноручно.

В семье Татьяны Навки и Дмитрия Пескова тоже празднуют Хеллоуин. Накануне фигуристка показала в stories, как муж с их маленькой дочкой Надей увлеченно готовятся к празднеству.

«Папа вырезает тыкву», — сообщила Навка.

Процесс кропотливый, сложный и ювелирный. Песков тщательно делает разметку для глаз, носа и рта на тыкве, а затем аккуратно вырезает. Маленькая наследница сидит рядом с папой и наблюдает за процессом появления главного атрибута праздника.

Дмитрий Песков с дочкой Надей
Дмитрий Песков с дочкой Надей. Фото: instagram.com/tatiana_navka/

Тэги

НавкаНадя ПесковаТатьяна НавкаТатьяна Навка и Дмитрий ПесковТатьяна Навка последние новостиХеллоуин