Жгучая брюнетка: Навка показала свой красивый образ на Хеллоуин

Многие звездные семьи 31 октября отмечают самый «страшный» день в году – Хеллоуин. Свои «жуткие» наряды уже продемонстрировали Ксения Бородина с мужем Курбаном Омаровым и детьми, а также оперная дива Анна Нетребко.

Перевоплотилась в готического персонажа из страшилки и олимпийская чемпионка Татьяна Навка. Фигуристка сделала косплей на Мортишу Аддамс, бледную страшно красивую брюнетку с алыми губами. Получившийся результат звезда льда показала в своем Instagram.

Черные, как смоль волосы, вуаль на лице, ярко накрашенные темными тенями глаза и алые губы – в таком образе Татьяну Навку сложно узнать.

К слову, семья олимпийской чемпионки начала подготовку к Хеллоуину заблаговременно. Муж Навки, Дмитрий Песков собственноручно подготовил главный атрибут праздника — светильник из тыквы с вырезанной гримасой.