«Это лучший ваш танец»: Ольга Бузова в мини-платье упала на льду, но получила похвалу судей

Телеведущая хотела произвести впечатление олимпийской поддержкой, но в итоге она еще и упала, но это не испортило номер.

Ольга Бузова во всем старается быть первой. Ей уже удалось стать ведущей «Дома-2» и проявить себя, как певицу и актрису. На этом девушка решила не останавливаться. Этой осенью она усердно тренируется на льду, так как решила принять участие в шоу «Ледниковый период». Ей сразу сказали, что многие элементы для нее будут сложными, так как она высокая. Но звезда не собирается сдаваться. Последние несколько выступлений в паре с Дмитрием Соловьевым были не самыми удачными. Она даже успела поплакать на льду.

Для очередного номера Ольга выбрала музыку для румбы, но танец получился совсем другой. Перед началом выступления телеведущая похвасталась, что учила олимпийскую поддержку. Однако не все прошло гладко. Соловьев неудачно потянул ее, поэтому девушка упала. Однако Бузова не растерялась и продолжила выступление. А также ей удалось сделать поддержку, к которой она готовилась. Дмитрий взял на себя вину за падение. Впрочем, судьи и так заметили прогресс, поэтому поставили достаточно высокие оценки.

«Дим, ты упал. А это лучший ваш танец. И хорошо вы там подвинулись и поддержки все делали. И музыкально вам очень идет», — заявила Татьяна Тарасова.

«Мне очень понравилось, что вы улыбались, несмотря ни на что. У меня такое чувство, что сегодня впервые вы вышли на лед не с чувством, что нужно доказать кому-то, а с чувством, что нужно получить удовольствие. И ваш улыбка даже после падения, когда мы ждали слезы, а Оля опять улыбается. Мы присмотрелись, классно же. Вас любят, за вас переживают, вас поддерживают. Вы уже упали, бояться нечего», — высказалась Елена Исинбаева.

Однако по итогу выпуска вновь возглавила таблицу Ольга Кузьмина с номером про стиляг. Она осталась лидером проекта. Уже догоняет ее Регина Тодоренко, которая показала, как нужно плакать по мужчине, и Евгений Пронин. А вот номинантами на выбывание стали Владимир Маркони и Дмитрий Сычев.