«Такой образ сегодня»: Бузова отметилась в трендовом кожаном платье и сапогах на шпильке

Ольга Бузова в свое время заменила Ксению Собчак на посту ведущей «Дома-2». Девушка уже несколько лет ведет телешоу, а после развода с Дмитрием Тарасовым, она проявила себя как певица. Телеведущая также занимается бизнесом. Она заверяет, что создает тренды. К слову, звезда обожает покупать люксовую одежду и обувь, но порой предстает на публике и в нарядах из масс-маркета. Чаще всего она демонстрирует новые луки на работе.

Недавно Ольга облачилась в широкие джинсы с аппликацией. Девушка отмечала, что они идеально сели на ее фигуру. А теперь на съемках шоу телеведущая покрасовалась перед зеркалом в очередном осеннем образе. Она поддержала тренд на эко-кожу. Бузова облачилась в длинное платье на пуговицах синего цвета. Она сделала акцент на талии с помощью пояса, в тон которому подобрала сапоги на шпильке. Собранные в пушистый хвост волосы дополнили аутфит.

«Такой образ сегодня придумали: синее платье, пояс, сапожки», — отметила она.

Также Ольга пожаловалась на усталость. Она участвует в проекте «Ледниковый период», где пока не смогла показать высоких результатов. Телеведущая занимает последние строчки в списке участников, но надеется, что ситуация изменится, так как скоро худшие пары будут покидать проект. Поклонники поддерживают телеведущую. Многие отмечают, что она становится еще более женственной. Ее лук с трендовым кожаным платьем пришелся им по вкусу.