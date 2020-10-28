«Стояла у плиты»: Ольга Бузова без макияжа и в трениках приготовила завтрак возлюбленному

Ольга Бузова постоянно пропадает на съемках различных проектов. После карантина девушка почти не бывает дома. Ей приходится по несколько раз в день перемещаться по городу. Более того, она теперь участвует в шоу «Ледниковый период», поэтому к обычному графику добавились тренировки, словом, телеведущая совсем выбивается из сил. Порой месяцами она не видится с возлюбленным Давой, но на днях он устроил ей сюрприз. Блогер переоделся в наряд курьера и доставил ей цветы прямо на работу.

Конечно, Ольга была тронута. По всей видимости, тогда Дава пригласил ее на вечернее свидание. Они провели вместе вечер, наслаждаясь романтическим ужином. При этом телеведущая промахнулась с нарядом, надев мини-юбку и косуху, в то время, как ее избранник пришел в смокинге. На этот раз они впервые за долгое время смогли провести ночь вдвоем. На этот раз Бузовой утром не нужно было никуда спешить, поэтому она решила побаловать бойфренда домашней едой.

Дава запечатлел свою возлюбленную в трениках без макияжа и укладки у плиты. Она стояла и жарила сосиски с помидорами на сковородке, позже добавив туда яйца, чтобы в итоге получился омлет.

«Скажите, где еще можно такое увидеть?» — отметил блогер.

Потом влюбленные сели завтракать за стол. Парень осыпал Бузову комплиментами. Он поцеловал и обнял ее.

«Мы тут с любимой. Точнее, она тут приготовила… Это эксклюзив. Стояла у плиты, готовила. Парма, греночки, помидоры, огурцы, сыр, и кофе сама налила. Золото! Самая лучшая во всем» — похвастался артист.

Поклонники давно не видели Ольгу в домашней обстановке. многие заметили, что она стала еще стройнее, а некоторые с трудом узнали ее без макияжа и укладки.