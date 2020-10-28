«Не жаждем крови»: вдова Баталова не требует тюремного срока для Цивина и Дрожжиной

Друзьям и коллегам по фонду исполнителя роли старшины Васкова в фильме «А зори здесь тихие» предъявили судебное обвинение в мошенничестве в особо крупных размерах, об этом сообщил адвокат семьи Баталовых — Павел Астахов.

Знаменитый адвокат отметил, что Гитана Леонтенко и Мария Баталова не хотят мстить обидчикам. При этом они потрясены жестокостью и хладнокровностью обокравших их Цивина и Дрожжиной.

«Не жаждем ничьей крови, но нам настолько испортили жизнь, сняли чуть ли не все со счетов, поэтому мы за то, чтоб восторжествовала справедливость. Как суд решит! Ущерб, который причинен семье, составил более 36 миллионов», — передал Астахов слова семьи актера в программе «Андрей Малахов. Прямой эфир».

Напомним, что Цивин и Дрожжина сразу после смерти Алексея Баталова воспользовались почти беспомощным положением дочери и вдовы актера и сняли со счетов Леонтенко все денежные средства. Также они назначили Гитану Аркадьевну президентом благотворительного фонда ее покойного мужа против воли артистки. Сама Леонтенко ранее заявляла, что не знала, какие бумаги подписывала по указанию подсудимых.