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Филипп Киркоров встал на защиту Аллы Пугачевой, которую обвинили в бедах Легкоступовой

Как отметил поп-король, винить в своих неудачах другого человека — последнее дело.

Филипп Киркоров встал на защиту Аллы Пугачевой, которую обвинили в бедах Легкоступовой
Киркоров встал на защиту Пугачевой/http://globallookpress.com/

Музыкант Филипп Киркоров в эфире программы «Андрей Малахов. Прямой эфир» встал на защиту своей бывшей жены — примадонны отечественной эстрады Аллы Пугачевой. В студии припомнили недавние слова покойной исполнительницы Валентины Легкоступовой. Она говорила, что в ее загубленной карьере на сцене есть и вина Пугачевой. Якобы та ее в свое время «выдавливала» с эстрады.

«Не нужно обвинять в своих неудачах другого человека! У Валентины Валерьевны, которая была прекрасным артистом, была своя публика».

Филипп Киркоров

Как отметил Киркоров, в молодости они дружили с Легкоступовой. Нередко встречались по рабочим делам. При этом они даже записали однажды совместную композицию. Речь, судя по всему, идет о песне «Двое в лифте». Она была записана в 1988 году.

Напомним, что Валентина Легкоступова умерла возрасте 54 лет. Она получила травму головы, впала в кому и через несколько дней скончалась в больнице, не приходя в сознание.

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