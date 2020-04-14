Астахов продолжит вести полюбившееся всем шоу «По делам несовершеннолетних»

Новый сезон программы с правоведом стартует на телеканале «Домашний» с 20 апреля.

Телеканал «Домашний» анонсировал продолжение вещания полюбившегося зрителям правового шоу «По делам несовершеннолетних». Программа, которая увидела свет еще 9 лет назад, вернется в сетку вещания уже 20 апреля. Ранее ее вела адвокат Виктория Данильченко, теперь Павел Астахов решил делать это самостоятельно.

Планируется, что программа «По делам несовершеннолетних» будет выходить каждый день по будням в 7:30. В течение часа Павел будет обсуждать одно нарушение, совершенное подростком. По итогу нарушитель услышит вполне реальный приговор. В студии на разборе помимо самого обвиняемого будут присутствовать представитель подростка, потерпевшие, приставы, свидетели и другие причастные лица.

Сам Астахов назвал программу полезной, поскольку она помогает повышать юридическую грамотность населения, а также подсказывает пути решения проблемы детской преступности.