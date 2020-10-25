«Быть собой и не терять достоинства»: Лорак облачилась в «золотой» бомбер и кожаные брюки клеш

42-летняя певица Ани Лорак опубликовала в своем микроблоге молодежный аутфит. Для воскресной прогулки знаменитость выбрала свободную куртку-бомбер золотистого оттенка и трендовые брюки клеш из кожи. Сочетание блестящих фактур делает образ ярким и элегантным.

больше по теме В стиле Лондона: 58-летняя Малинина в карамельных брюках из кожи придала фигуре стройности

Артистка надела укороченный монохромный топ, подчеркивающий стройность талии. В качестве обуви певица предпочла черные ботинки на массивной платформе. Ани Лорак дополнила образ выходного дня вместительной сумкой с анималистической фактурой. Девушка не стала перегружать лук аксессуарами, надев только золотую цепочку поверх топа.

Исполнительница хита «Сопрано» сделала макияж в золотых оттенках и волнистые локоны. Знаменитость подписала публикацию:

«Мне всегда нравилось выбирать свой путь. Быть собой и не терять достоинства».

Поклонники оценили образ любимицы:

«Шикарный лук, Каролина», «Какая Вы лучезарная!», «Батюшки, какая звезда!», «Вы всегда на стиле», «Каролиночка неотразимая », — выразили свой восторг фанаты.

Ани Лорак часто радует подписчиков стильными аутфитами. На днях певица продемонстрировала и спортивные, и повседневные образы.