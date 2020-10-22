«В самых последних трендах»: Ани Лорак в кожаных брюках цвета корицы впечатлила стилиста

Ани Лорак для многих поклонниц давно стала иконой стиля. Певица после развода с турецким бизнесменом Муратом Налчаджиоглу с головой погрузилась в творчество, при этом она не забывает и о своем имидже. Украинская исполнительница теперь одевается еще более женственно. Артистка на сцене предпочитает появляется в сверкающих комбинезонах или вечерних платьях. При этом в обычной жизни зачастую она выбирает простые, но комфортные образы. С наступлением осени певица неустанно хвастается новыми нарядами.

За последние недели Лорак полюбила гулять по вечерам. Она с радостью наслаждается теплой погодой в парке, недалеко от дома. Накануне певица запечатлелась с подросшей дочкой Софией, которая провожала ее на работу. Тогда артистка предстала в пальто цвета хаки. Однако за последние недели она успела отметиться в косухе из кожи питона, глянцевом плаще и даже пуховике. Образы звезды всегда яркие. Теперь Каролина (настоящее имя певицы. — Прим. ред.) запечатлелась в кожаных брюках цвета корицы, полосатой рубашке из шелка и панамке в тон. Бархатные сапоги на платформе дополнили образ девушки.

Для портала Teleprogramma.pro имиджмейкер-стилист Ольга Трофимова оценила аутфит звезды.

«Ани Лорак демонстрирует кожаные брюки безупречного силуэта и неплотно прилегающие к телу. Именно брюки с такой изюминкой у щиколотки, как разрез, и с сочетанием с экокожей сейчас в тренде. Абсолютно бомбический цвет кэмел немного с ноткой корицы, который так популярен в этом сезоне. Стоит отметить, что также в этом сезоне популярны миксы разных цветов. Каролина всегда предстает перед нами в самых последних трендовых образах. Здесь мы видим не только тренд на кожу в правильном цвете, но еще и рубашку, которая является акцентной и правильно подобранная аксессуарная группа в виде головного убора с козырьком. Стильно и в то же время повседневно», — высказалась эксперт.

Справка Teleprogramma.pro

Ольга Трофимова — профессиональный имидж-стилист, персональный стилист, шоппер, преподаватель учебного центра «Бьюти Поинт», опыт работы — свыше 10 лет.