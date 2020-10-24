«В новый день!»: Ани Лорак поделилась кадрами своей тренировки

Певица показала поклонникам, как поддерживает свое тело в тонусе.

42-летняя певица Ани Лорак опубликовала в своем микроблоге кадры тренировки. На снимках певица показала, как занимается на беговой дорожке.

«В новый день с новыми силами!», — подписала публикацию звезда.

Для занятий спортом знаменитость выбрала обтягивающий спортивный комбинезон с открытой спиной и черные кроссовки в тон. Длинные волосы артистка собрала в хвост. Судя по выбившимся из прически прядям, тренировка прошла весьма активно.

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Поклонники похвалили певицу за активный образ жизни:

«Умница, всегда в отличной форме и на позитиве, мотиватор всех девчонок. Приятно брать пример с такой девушки», «Красавица и умница! Пример во всем», «Мотивируете заниматься спортом!», «Когда смотришь на такие заряженные позитивом и энергией фото нашей Дивы, лень мгновенно уходит. Ну невозможно устоять и хочется быть такой же стройной и лучезарной».



Многих привела в восторг фигура Ани Лорак, однако фанаты выразили свое беспокойство желанием любимицы похудеть:

«Отдыхайте побольше, тростиночка. Берегите себя», «Только сильно не худей!», — пишут в комментариях.



Напомним, что в конце сентября поп-исполнительница отметила свой 42-й день рождения. С праздником звезду поздравили многие коллеги по цеху, в том числе Сергей Лазарев и Николай Басков. На фото, опубликованном золотым голосом страны, фанаты Ани Лорак заметили изменения в лице певицы: артистку заподозрили в чрезмерной пластике губ.