Безусловная любовь: Климова в принтованной блузке запечатлелась с дочкой от Месхи в домашней обстановке

Талантливые люди талантливы во всем. Это известное выражение с успехом можно применить к Екатерине Климовой, которая не только блистает на сцене театра или на экране ТВ либо в кино, но и имеет репутацию безупречной матери.

Звезда заботится о своих четверых детях с энтузиазмом и, главное, с огромным желанием. Ее старшая дочь 18-летняя Елизавета Хорошилова мечтает стать журналистом, младшая 4-летняя Белла Месхи занимается гимнастикой и танцами, а сыновья Матвей и Корней Петренко 13-ти и 11-ти лет ходят на бокс.

Ну, а в свободное от работы и учебы время семья любит отдохнуть, как многие россияне – полежать у телевизора или просто так побеседовать с мамой.

Один из таких моментов артистка запечатлела и обнародовала в личном блоге. На кадрах, которые звезда выложила в stories Instagram, она предстает в белой принтованной блузке, лежа на диване рядом с младшей наследницей от актера Гелы Месхи. Малышка нежно целует свою маму и обнимает, точно так же поступает и Екатерина. Видно, что между родственницами царит любовь и понимание.

Свои фотографии актриса украсила изображением сердец, что на языке эмодзи означает безусловную любовь.