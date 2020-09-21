Мамина гордость: Климова показала 5-летнюю дочь от Месхи со стрижкой каре за чтением Маршака

Актриса Екатерина Климова гордится своими четырьмя детьми и даже при своей невероятной занятости старается уделить время каждому.

Недавно она вернулась из отпуска, который провела со старшей наследницей 18-летней Елизаветой в Турции. И сразу же поспешила в Калининград для работы над пятой частью сериала «По законам военного времени». Звезда поделилась в личном блоге кадрами со съемочной площадки, впечатлив многих поклонников кадрами в военном берете, который, по их мнению, невероятно идет артистке.

Как оказалось, в бывший Кенигсберг Екатерина ездила не одна, а с младшей дочкой Беллой от Гелы Месхи, своего третьего мужа. Видео из гостиницы с дочкой Климова показала в своем аккаунте Instagram. На нем малышка со стильной стрижкой каре старательно читает стихотворение Самуила Маршака «Багаж».

«Какая умняшка!», «Боже, какая красивая!», «Новая прическа очень идет», «Прекрасная. Папина и мамина копия», «Какая она у Вас забавная», «Умница малышка. Все так осознанно и с выражением», — восхитились обнародованными кадрами фолловеры актрисы.

К слову, Белла не только отлично читает и интересуется литературой, она занимается гимнастикой и танцами, великолепно поет, увлечена актерским мастерством и поэзией.