«Со старшей – как двойняшки»: Климова в припыленном платье-рубашке отметилась на вечеринке с четырьмя детьми

18-летняя Лиза Хорошилова оделась в том же стиле, что и мама.

Екатерину Климову запечатлели на одной из вечеринок, где она предстала со всеми своими детьми: 18-летней Елизаветой, 4-летней Беллой, 13-летним Матвеем и 11-летним Корнеем.

Наследники появились на свет в разных браках актрисы. Старшая дочь – в отношениях с ювелиром Ильей Хорошиловым, сыновья – в союзе с Игорем Петренко, младшенькая – от Гелы Месхи. В настоящий момент сердце звезды сериала «Бедная Настя» тоже не свободно и на ее безымянном пальце светится колечко. Однако, кто является ее таинственным избранником, артистка говорить не хочет.

В свете она появляется исключительно в сопровождении детей, как произошло и на этот раз. Для торжества Екатерина создала стильный фэмили лук – со старшей дочкой она надела платья-рубашки, выбрав себе припыленное небесно-голубое, а наследнице – в черно-белую полоску. Мальчики надели белые рубахи и джинсы. Ну а маленькая Белла предстала в образе очаровательной принцессы, примерив платье с пышной персиковой юбочкой из органзы. Верх наряда девочки совпал по цвету с рубахами братьев.