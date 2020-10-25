У телевизора: Климова без укладки и в брюках карго с лампасами запечатлелась с сыновьями от Петренко

Дагестанский боец Хабиб Нурмагомедов на турнире UFC-254 одержал победу над американцем Джастином Гэтжи, защитив свой титул. После боя спортсмен заявил, что закончил карьеру и свободное время уделит своей маме. За этим волнительным моментом наблюдали многие, включая актрису Екатерину Климову с сыновьями.

Звезда теленовеллы «Бедная Настя» смотрела бой с отпрысками по телевизору и свою радость от его исхода сняла и обнародовала в личном блоге.

«Только победа. Хабиб Нурмагомедов», — подписала она кадр.

На фото артистка предстает в домашнем образе, без укладки, примерив серые брюки карго с лампасами и черную майку с ажурными вставками. Дети Екатерины Климовой и ее второго мужа Игоря Петренко Матвей и Корней одеты так же комфортно – в футболки и спортивные брюки.