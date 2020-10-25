У телевизора: Климова без укладки и в брюках карго с лампасами запечатлелась с сыновьями от Петренко

Дагестанский боец Хабиб Нурмагомедов на турнире UFC-254 одержал победу над американцем Джастином Гэтжи, защитив свой титул. После боя спортсмен заявил, что закончил карьеру и свободное время уделит своей маме. За этим волнительным моментом наблюдали многие, включая актрису Екатерину Климову с сыновьями.
Звезда теленовеллы «Бедная Настя» смотрела бой с отпрысками по телевизору и свою радость от его исхода сняла и обнародовала в личном блоге.
«Только победа. Хабиб Нурмагомедов», — подписала она кадр.
На фото артистка предстает в домашнем образе, без укладки, примерив серые брюки карго с лампасами и черную майку с ажурными вставками. Дети Екатерины Климовой и ее второго мужа Игоря Петренко Матвей и Корней одеты так же комфортно – в футболки и спортивные брюки.
«Сама красотка и детки красавчики», «Приятно что ты за нашего российского бойца болела, уважаю тебя», «Любите сильных пацанов? Супер! Вы не представляете, какой это труд!», «Даже в домашнем и без прически очаровательна», «Истинная красота, без накаченного и наращенного, гордость России», — прокомментировали пост актрисы ее фоллловеры.