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Улетели листья: Кристина Орбакайте спела в Instagram

Артистка исполнила известную песню и показала подписчикам окружающий пейзаж.

Улетели листья: Кристина Орбакайте спела в Instagram
Кристина Орбакайте. Фото: instagram.com/orbakaite_k

В своем микроблоге 49-летняя Кристина Орбакайте поделилась с подписчиками видео своей прогулки.

По усыпанным листвой тропинкам артистка прогуливалась одна.  Знаменитость сняла на видео осенний пейзаж.

«Как меняется небо… Здесь пасмурно, а здесь солнышко!» — прокомментировала окружающую природу артистка.

Затем внимание певицы привлекло дерево с осыпавшейся листвой. Дочь Примадонны не удержалась и исполнила песню на стихи Рубцова Улетели листья. При этом сама Орбакайте осталась за кадром, показывая многообразие осенней природы. Знаменитость громко пела, наслаждаясь красотой и уединением.

Сейчас артистка гостит у звездной мамы в замке. Накануне звезда поделилась фото своего аутфита для визита Аллы Борисовны. Последние месяцы Орбакайте с мужем и дочкой проживает в США. Актриса вернулась на родину ради нескольких спектаклей в «Современнике»: она исполняет главную роль в пьесе «Двое на качелях». После представления Кристина Орбакайте записала видео, в котором поблагодарила зрителей.

 

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