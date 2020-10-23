«На стиле»: Орбакайте в наряде «доброй ведьмы» наведалась в замок Пугачевой

Кристина Орбакайте вернулась из Нью-Йорка в Москву ради участия в театрально постановке. Звезда отечественного шоу-бизнеса выступила на подмостках «Современника» со спектаклем «Двое на качелях» вместе с Кириллом Сафоновым.

После представления поп-дива поспешила в гости к именитой маме. Аллу Пугачеву артистка старается навещать каждый раз, как оказывается на малой родине, и этот приезд не стал исключением. Общение дочери со знаменитой мамой засвидетельствовал Максим Галкин, муж Примадонны. Он запечатлел на память Орбакайте.

«Вчера после спектакля приехала Кристина Орбакайте на стиле. Сфотал красотку! Какая фотка лучше», — спросил Галкин фолловеров.

Старшая дочь Пугачевой позировала на лестнице с букетом цветов. Для теплого визита артистка выбрала оригинальный наряд: она облачилась в шляпу, длинное пальто-кейп, лосины и длинную юбку на запах. Модный наряд звезды специально для сайта Teleprogramma.pro оценил стилист Руслан Громов.

«В образе Кристины намешано много разных стилей. Если сильно не углубляться, то четко прослеживается стиль сафари, отголоски этно и милитари. Певица часто миксует в своих образах разные направления, и это придает ее аутфитам некую самобытность. В целом, лук даже близок в костюму доброй ведьмы, что очень кстати, ведь на носу Хеллоуин», — похвалил певицу стилист.

Справка Teleprogramma.pro:

Руслан Громов — профессиональный стилист, российский fashion-колумнист и фотопродюсер. Окончил ряд учебных заведений по стилистике. В прошлом работал в качестве стилиста со многими звездами шоу-бизнеса.