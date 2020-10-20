«Сейчас будем вспоминать»: Орбакайте приступила к театральным репетициям

Старшая дочь Аллы Пугачевой, 49-летняя Кристина Орбакайте, не только прекрасная певица, но и талантливая актриса. Много лет наследница примадонны отечественного шоу-бизнеса выступает на театральных подмостках в самых разных постановках. Из-за пандемии коронавируса артистка вынуждена была сделать большой перерыв.

Но недавно она вернулась из Нью-Йорка, где в последнее время проживает с семьей, в Москву, чтобы дать пьесу «Двое на качелях» в «Современнике». Компанию артистке на сцене составит Кирилл Сафонов.

«Сейчас будем вспоминать наш замечательный спектакль в репетиционном зале», — отметила Орбакайте.

На последних кадрах видеоролика в микроблоге певицы в зал вошел Сафонов. Обрадованная Орбакайте поспешила поприветствовать партнера.

Кстати, первым делом по возвращении в родной город певица обновила цвет волос и стрижку. Орбакайте доверяет свой образ только Владу Лисовцу и на этот раз даже запечатлелась с ним на память.