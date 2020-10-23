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«Я вернулась, счастлива!»: Орбакайте после выхода на театральную сцену обратилась к поклонникам

Старшая дочь Аллы Пугачевой прибыла из Соединенных Штатов, чтобы возобновить карьеру.

«Я вернулась, счастлива!»: Орбакайте после выхода на театральную сцену обратилась к поклонникам
Кристина Орбакайте. Фото: Global Look Press

Пандемия коронавируса в этом году нарушила планы миллионов людей по всему миру. Представители шоу-бизнеса утверждают, что именно по их сфере кризис ударил наиболее сильно. Как бы то ни было, но множество мероприятий, концертов, гастролей было отменено и отложено на неопределенный срок.

Певица и актриса Кристина Орбакайте после продолжительного перерыва вернулась на российскую сцену. Звезда прибыла из Америки, где последние месяцы проживает с мужем и дочкой, в Москву, чтобы дать несколько спектаклей в «Современнике». В паре с Кириллом Сафоновым звезда исполняет главную роль в пьесе «Двое на качелях». После показов артистка записала видеообращение поклонникам.

«Ну вот отыграли два спектакля в театре «Современник», я вернулась, счастлива. Спасибо, дорогие зрители!», — произнесла на видео звезда.

«Два спектакля в одном дыхании со зрителями», — подписала артистка. Поклонники не заставили долго ждать с обратной связью:

«Спасибо огромное, Кристина, и браво за прекрасное исполнение роли Гитель Моска в легендарном спектакле», «С возвращением в театральный сезон!», «А как мы соскучились и по концертам Вашим — живым сольным», «Каждый год все больше и больше Вы становитесь похожа на маму, хотя при этом вы особенная», «Это было великолепно!!! Ждем еще!», — пишут фолловеры.

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