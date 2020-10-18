«Я стесняюсь!»: Кристина Асмус рассказала о желании сняться в фильме для взрослых

Экс-супруга Гарика Харламова Кристина Асмус в своем микроблоге ответила на вопрос поклонников о желании сняться в фильме для взрослых.

больше по теме Наезд на Асмус: сын Никаса Сафронова осудил безответственных звезд

Подписчики задали артистке множество вопросов о ее личной жизни и творчестве. Звезда столкнулась в том числе и с настоящими провокациями: один из поклонников спросил Асмус, хотела бы стать актрисой «кино для взрослых». На это бывшая жена Харламова ответила твердым «нет», объяснив это тем, что стесняется обнаженного тела.

Свой ответ артистка дополнила кадром из фильма «Бриджит Джонс», на котором главная героиня стоит в откровенном наряде. К слову, пользователи социальных сетей все еще не могут забыть скандальную роль Асмус в фильме «Текст»: актрисе пришлось принять участие в весьма откровенной сцене, что не могло пройти мимо внимания зрителей.

Сейчас знаменитость болеет коронавирусом. О своем самочувствии артистка ругелярно рассказывает на странице в Instagram. Несмотря на сильное недомогание, Асмус не теряет способность посмеяться над ситуацией, и с юмором относится и к своему состоянию, и к нападкам недоброжелателей. Напомним, что некоторые пользователи не поверили в то, что звезда действительно заболела, и обвинили ее в том, что пост о коронавирусе — это просто пиар ход.