Две недели взаперти и не видеть ребенка: Асмус ответила на обвинения в «проплаченной» болезни

Звезду возмутили комментарии о том, что она «заразилась» за деньги.

Популярная актриса Кристина Асмус продолжает болеть коронавирусом, и в связи с этим ей каждый день приходится делать новые открытия. Так, после объявления о своем заражении девушка получила множество сообщений от друзей и знакомых а-ля: «Добро пожаловать в наш клуб». 32-летняя артистка призналась в Instagram, что даже не знала, сколько людей из ее окружения, оказывается, переболело CoViD-19. Причем у многих инфекция вызывала жуткую пневмонию.

При таком количестве заразившихся людей коронавирус не может быть придуманной заразой, частью теории заговора, считает актриса. Однако большое количество комментаторов под ее постом о вирусе написали о том, что «болезнь» Кристины проплаченная. Якобы некто заплатил медийной личности за то, чтобы она напугала своих фанатов несуществующей инфекцией.

Асмус возмутили такие комментарии. Она призвала подписчиков к благоразумию, подчеркнув, что ради подобного «коммерческого предложения» она бы не пошла на отмену всех своих съемок и спектаклей, закрытие театра и двухнедельный карантин без возможности видеть дочь.

«Сидите минимум две недели взаперти. Не видеть ребенка. А еще подведете тысячи людей, зато заработаете», — представила актриса, как бы звучало предложение от того, кому нужно пропиарить ковид.

Напомним, что после заражения Асмус и ряда других актеров в Москве на двухнедельный карантин закрылся Театр имени Ермоловой. Все ближайшие спектакли труппы, соответственно, тоже отменены.