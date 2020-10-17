«Не встаю с кровати уже шесть дней»: состояние Кристины Асмус ухудшилось

На днях Кристина Асмус сообщила поклонникам, что у нее подтвердился коронавирус. Актриса делится с аудиторией деталями своего состояния, а также призывает фанатов беречь себя и соблюдать все меры предосторожности: носить маски и перчатки, обрабатывать руки санитайзером, держать дистанцию от окружающих.

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За время лечения состояние артистки ухудшилось. В своем микроблоге знаменитость рассказала, что чувствует себя все еще плохо:

«Не встаю с кровати уже шесть дней. Температура не снижается, симптомов прибавляется только», — жалуется актриса.

Еще более тяжелой ситуацию делает злорадство некоторых пользователей в комментариях: вместо слов поддержки на звезду обрушился шквал обвинений и неутихающая травля. Актрису обвинили в том, что пост о коронавирусе — это просто пиар ход.

«Большой процент сумасшедших людей пишут о моем проплаченным посте. Вы реально можете в своей голове представить такую ситуацию?!», — возмущена Асмус.



Не прошли мимо и некоторые знаменитости: так, сын Никаса Сафронова «напал на артистку за то, что она не соблюдала предписанные меры и ходила на мероприятия без маски:

«Она же везде ходила без маски — это настоящее преступление! Видимо, чувствовала себя неуязвимой, но жизнь доказала обратное. Надеюсь, когда Кристина выздоровеет, она поймёт, как глубоко заблуждалась и станет более серьезно подходить к вопросам собственной безопасности», — раздраженно прокомментировал поведение Асмус Лука Затравкин.

Однако артистка не унывает и шутливо напоминает подписчикам о том, как беречь себя: