Асмус в белой футболе с надписью «оff» сообщила, что заболела коронавирусом

В полку больных коронавирусом звезд прибыло, на сей раз список пополнила Кристина Асмус. Примерив белую футболку с красноречивой надписью «оff», актриса запечатлелась на селфи и создала грустный пост в личном блоге.

«В общем, у меня подтвердился CoViD-19. Три дня были очень жесткими: температура выше 39 градусов. И ниже 37,7 даже после жаропонижающих не опускалась… Краснющее горло, кашель, адская ломота всего тела, и голова раскалывается. Два раза приезжала скорая, — сообщила блондинка.

Артистка приняла решение пока лечиться в домашних условиях под присмотром врача и призвала людей не выходить из дома, если появились первые признаки инфицирования.

На сообщение звезды «Текста» откликнулся Максим Виторган, актер вспомнил свою историю болезни.

«Ровно по моему пути идешь. У меня точно так же было в феврале. Еще никаких тестов не было. Записали двусторонней пневмонией. Выздоравливай!!!» — отметился он в комментариях.

Поддержала Асмус и возлюбленная фигуриста Ильи Авербуха Лиза Арзамасова. Скорейшего выздоровления и восстановления», — обратилась к коллеге девушка. «Ладно, ты молодая, здоровая, поправишься», — подобрал слова успокоения и артист Денис Косяков.