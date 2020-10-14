Влюбленная пара: Бузова в оливковых лосинах из бархата сходила на свидание с Давой

Не забыла звезда и про трендовую сумочку с крупной цепью.

Поклонники Ольги Бузовой и Давида Манукяна могут спать спокойно — пара наслаждается обществом друг друга и теперь частенько появляется в свете вместе. А ведь совсем недавно почитатели звезды «Дома-2» не на шутку забеспокоились: ведущая перестала выкладывать совместные кадры с рэпером в Сеть, а те, что были, по какой-то причине удалила.

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И вот Давид устроил для своей любимой сюрприз в честь их 14 месяцев знакомства. Он накрыл стол, подарил огромный букет и украсил квартиру воздушными шарами. Ольга просто светилась от счастья.

Кроме того, пара предстала в свете, вместе посетив кинотеатр. Ольга выбрала молодежный аутфит, примерив лаконичный черный жакет и оливковые лосины из бархата. Не забыла звезда и про модную сумочку с крупной цепью вместо классической ручки, именно такие аксессуары называли в числе самых трендовых в эфире «Модного приговора» на Первом канале.