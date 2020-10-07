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«14 месяцев любви»: Бузова в силуэтном платье-зебре отправилась на свидание с Давой

Блогер устроил для своей девушки романтический сюрприз.

«14 месяцев любви»: Бузова в силуэтном платье-зебре отправилась на свидание с Давой
Ольга Бузова. Фото: https://www.instagram.com/buzova86/

Ольга Бузова и Давид Манукян (Дава) отметили день их знакомства. В честь этого события блогер устроил для своей девушки сюрприз: украсил квартиру воздушными шарами, надувными игрушками, накрыл красивый стол и подарил огромный букет бело-розовых роз.

Видео с романтическим вечером звезда «Дома-2» обнародовала в личном блоге.

«Какая красота!» — пришла в восторг артистка.

«14 месяцев нашей любви», — объяснил парень происходящее.

Певица встретила своего бойфренда в сияющем силуэтном платье на запах с актуальным принтом зебра. Ноги звезда облачила в туфли на шпильке, волосы собрала в конский хвост.

«Как хочется вот так всегда искренне улыбаться и просто радоваться сюрпризам, цветам, проводить прекрасный вечер с любимым мужчиной. Жить настоящим моментом. Всем любви, ведь этим миром правит именно она», — написала Бузова в Instagram.

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