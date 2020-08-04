Лето-2020: какие брюки в тренде, и как теперь носят цепи — рассказали на «Модном приговоре»

В программе «Модный приговор» рассказали, какая одежда и аксессуары в тренде этим летом. Помог ведущим шоу дизайнер одежды Игорь Чапурин.

Необычайно актуальны сейчас бриджи. Став популярными прошлым летом, в этом сезоне они только укрепили свою власть в гардеробах модниц. Самые модные сумки и обувь — теперь с цепями.

«Цепи в прошлом сезоне были необычайно популярны в украшениях. И сейчас они перекочевали в аксессуары», — рассказал эксперт.

По его словам, цепей в этом сезоне много не бывает, чем больше их на туфлях, сапогах, босоножках или сумках — тем лучше и актуальнее.

Ультрасовременно теперь смотрятся вещи в двух цветах — лавандовом и ментоловом.

«Это очень нежные, очень романтичные оттенки, которые подходят и женщинам, и мужчинам», — заметил дизайнер.

Следующий тренд — прямые жакеты и пиджаки без подкладки. «Это история про оверсайз, про некоторую небрежность. И это история этого лета», — заметил дизайнер.

Также в тренде бахрома, которая стала активной в любых ее проявлениях: однотонная, окрашенная, с металлической нитью, в аксессуарах, в одежде, в любом количестве и где угодно.

«Вновь в моду вернулись сарафаны. Они без этнической и фольклорной нотки, но придающие образу женщины романтичности и душевности», — сказал Чапурин.