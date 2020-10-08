«Туфельки Valentino смотрятся великолепно»: Бузова впечатлила стилиста аутфитом для свидания

Эксперт портала Teleprogramma.pro Ольга Трофимова также подметила, что звезда примерила платье с самым модным принтом сезона.

Ольга Бузова отметилась на свидании со своим бойфрендом Давидом Манукяном в силуэтном платье длины мини и анималистичным принтом в виде имитации зебры.

«Какая красивая!» — воскликнул блогер, когда увидел свою возлюбленную.

Однако лук поющей ведущей впечатлил не только молодого человека, но и профессионального имидж-стилиста. Ольга Трофимова объяснила корреспонденту Teleprogramma.pro, в чем прелесть этого аутфита.

«Оля, кружась в танце счастья, показывает нам изящное укороченное мини-платье на запах с самым модным принтом сезона. Она хорошо поработала с подбором прически. Накладной хвост смотрится стильно, а рыжина в волосах перекликается с рыжиной в наряде и оттенком загорелой кожи. Ольга удачно миксует цветовую палитру. Великолепно смотрятся роскошные туфельки Valentino с изящным и дерзким ремешком вокруг щиколотки. Выглядит в целом образ стильно, хищно и модно», — поведала эксперт.

Имидж-стилист заметила, что звезда в последнее время делает акцент на свою стройную фигуру, ноги и талию, но при этом не удивляет какими-то фэшн-экспериментами.

Справка Teleprogramma.pro

Ольга Трофимова – имидж-стилист с более чем 10-летним стажем работы в фэшн-индустрии. Создает модные образы, сотрудничает с вип-персонами как шопер, преподает в учебном бьюти-центре.