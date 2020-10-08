«Туфельки Valentino смотрятся великолепно»: Бузова впечатлила стилиста аутфитом для свидания

Ольга Бузова отметилась на свидании со своим бойфрендом Давидом Манукяном в силуэтном платье длины мини и анималистичным принтом в виде имитации зебры.
«Какая красивая!» — воскликнул блогер, когда увидел свою возлюбленную.
Однако лук поющей ведущей впечатлил не только молодого человека, но и профессионального имидж-стилиста. Ольга Трофимова объяснила корреспонденту Teleprogramma.pro, в чем прелесть этого аутфита.
«Оля, кружась в танце счастья, показывает нам изящное укороченное мини-платье на запах с самым модным принтом сезона. Она хорошо поработала с подбором прически. Накладной хвост смотрится стильно, а рыжина в волосах перекликается с рыжиной в наряде и оттенком загорелой кожи. Ольга удачно миксует цветовую палитру.
Великолепно смотрятся роскошные туфельки Valentino с изящным и дерзким ремешком вокруг щиколотки. Выглядит в целом образ стильно, хищно и модно», — поведала эксперт.
Имидж-стилист заметила, что звезда в последнее время делает акцент на свою стройную фигуру, ноги и талию, но при этом не удивляет какими-то фэшн-экспериментами.
Справка Teleprogramma.pro
Ольга Трофимова – имидж-стилист с более чем 10-летним стажем работы в фэшн-индустрии. Создает модные образы, сотрудничает с вип-персонами как шопер, преподает в учебном бьюти-центре.