Звезда ждет внуков: младший сын Валерии спровоцировал слухи о беременности красавицы-жены

Младший сын певицы Валерии — Арсений Шульгин, который в конце минувшего лета женился на своей избраннице Лиане Волковой, спровоцировал слухи о беременности молодой супруги. 21-летний парень опубликовал в социальных сетях снимок с возлюбленной, на котором ее фигура заметно округлилась. Фанаты уверены, что в скором времени юноша станет папой. Вдобавок молодые люди держат руки в трогательном жесте на животе девушки. О беременности невестки поп-дивы также писал ряд изданий. Но сами молодожены эту информацию пока никак не прокомментировали.

Подозрения о том, что пара ждет ребенка, появились еще на свадьбе, когда невеста выбрала достаточно свободное платье. Но теперь у поклонников не осталось сомнений.

Добавим, что в случае, если Лиана действительно находится в положении — этот внук станет для Валерии первым, старшие дети певицы пока не задумываются о продолжении рода. Сама же звезда к статусу бабушки готова, но не хочет, чтобы будущие внуки называли ее бабулей. 52-летняя артистка предпочитает, чтобы маленькие наследники обращались к ней по имени.

Кстати, Арсений поделился с подписчиками еще одной новостью: его жена сменила фамилию и стала теперь Шульгиной по паспорту.