Иосиф Пригожин признался, кто на самом деле организовал свадьбу сына Валерии

Младший сын Валерии Арсений Шульгин женился. Избранницей стала девушка по имени Лиана, с которой он встречался на протяжении года. А в прошлом месяце сделал предложение. Еще тогда Арсений пообещал, что все расходы на организацию свадьбы возьмет на себя и помощи у звездных родителей просить ни в коем случае не будет. Торжество он хотел сделать на свежем воздухе. Слово сдержал, все так и получилось. Родители приехали на праздник в качестве гостей.

Как сообщил Пригожин WomanHit.ru, они вообще никак не помогали в подготовке с церемонией. Арсений все сделал сам. При этом продюсер заметил, что не лезет в его дела и не знает точно, как Арсений заработал столько денег. Ему известно только, что сын Валерии ведет онлайн-бизнес.

Арсению Шульгину только 21 год и то, что он так рано связал себя семейными узами, нисколько не расстраивает звездных родителей. Они относятся к его решению положительно. Ранее кадрами с церемонии бракосочетания делились гости праздника, в числе первых стала Яна Рудковская. Подписчики сразу заметили, что за пышным платьем невеста не смогла скрыть округлившийся живот.