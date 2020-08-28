«Невеста на сносях»: в Сети появились видео со свадьбы сына Валерии

Младший сын певицы Валерии, 21-летний Арсений Шульгин, и его 20-летняя подруга Лиана Волкова после года отношений поженились. Пара провела церемонию бракосочетания под открытым небом, на террасе одного из столичных заведений. В Сети появилось видео с трогательным моментом: отец невесты ведет ее навстречу жениху. Запечатлела на память это событие светская львица Яна Рудковская.

«Поздравляем Арсения и Лиану Шульгиных с таким прекрасным днем в их жизни. И конечно родителей — наших друзей — Лерочку @valeriya и Йосифа @prigozhin_iosif ! А посмотрите, какие красивые невеста и жених!» — подписала видео Рудковская.

Красавица невеста выбрала платье-бюстье цвета айвори с длинными прозрачными рукавами, обнажающими плечи, и невероятно пышной юбкой. Однако даже за таким многослойным объемом зрители углядели «интересное положение» девушки.

«Невеста на сносях», «Лерочка скоро бабулей станет», «Счастья молодым!Красивая пара!», «Как это приятно и трогательно», «Какая красивая невеста», «Блин, Валерия будет бабушкой!» — радостно стали комментировать фолловеры.

Однако многие осудили Рудковскую за то, что она опередила родных и поделилась столь эксклюзивными кадрами.