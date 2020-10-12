«Они отжимали квартиры у старушек»: экс-домработница Дрожжиной раскрыла ее тайны

Андрей Малахов выяснил, что известная актриса и ее муж-адвокат не только завладели частью квартиры близких Алексея Баталова. Они активно зарабатывают на недвижимости, которую получают от пожилых людей, пьяниц и больных.

Недавно разгорелся очередной скандал. На этот раз в центре внимания оказались близкие Алексея Баталова, который умер три года назад. Его 85-летняя вдова Гитана и дочка Мария-Гитана, которая страдает ДЦП, уверяют, что были обмануты. Пожилая женщина доверилась актрисе Наталье Дрожжиной и ее мужу Михаилу Цивину, которые предложили им подписать бумаги, где обязуются их пожизненно содержать. В итоге так Дрожжина завладела долей в квартире Баталова.

Теперь семья актера намерена судиться с недоброжелателями. Мария-Гитана очень расстроена, что все так произошло. Она заверяет, что ее мама не читала бумаг, так как была без очков. В студии передачи «Прямой эфир» гости обсудили эту историю. Татьяна Савенко, которая была помощницей по хозяйству в доме Дрожжиной, раскрыла секреты семьи. Она призналась, что супруги заставляли ее знакомится с бабушками на улице и выведывать, как живут пожилые люди.

«Я у них работала. При мне они отжимали квартиры у старушек, у пьяниц и неадекватных людей. Это я все слышала. Мало того, что я видела и еще мне сама Наташа об этом говорила. Они покупали комнаты в коммунальных квартирах на Кутузовском. И если там кто-то жил, они предлагали этим людям съехать, чтобы квартира им полностью досталась», — рассказала женщина.

По словам Татьяны, Дрожжина часто ездила с мужем в Дом кино, где они и знакомились с актерами.

«Они постоянно что-то выясняли про каких-то актеров. Кустинская, Вицин, еще какие-то имена, уже не помню. Возможно, что с Баталовыми они познакомились тоже в Доме кино. У народного артиста отжать квартиру — это уже патологическая жадность», — считает бывшая помощница актрисы.

Также в студию пришла дочка именитой артистки театра и кино Светланы Харитовой — Ольга Балатьева. Она оказалась в бедственном положении, когда ее мама умерла. По словам наследницы актрисы, к ней также обращалась Дрожжина и хотела купить ее квартиру.