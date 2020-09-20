Муж Натальи Дрожжиной объяснил, как вдова Алексея Баталова лишилась части квартиры актера

Муж актрисы Натальи Дрожжиной Михаил Цывин в эфире программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ пояснил, как вдова покойного актера Алексея Баталова Гитана лишилась части квартиры актера.

«Две трети квартиры принадлежат Гитане Аркадьевне Баталовой. Одна треть принадлежит Натальей Георгиевне Дрожжиной по договору пожизненного содержания с проживанием и обеспечением Марии Алексеевне Баталовой – дочери актера от второго брака. Получается, что 72-летняя Дрожжина взяла на себя обязательства по отношения к женщине, которой всего 52 года. Дрожжина, как только подписала договор, сразу написала завещание на имя Марии Баталовой на все свое имущество. Даже меня исключила из завещания». Михаил Цывин

Как отметил Цывин, Гитана Аркадьева волновалась, как бы сестра Марии Надежда, это дочь Баталова от первого брака, не завладела наследством. «Видимо, у нее есть какие-то основания так думать», — добавил мужчина.

Ранее прошла информация, что вдова Баталов и его дочь, страдающая ДЦП, остались без квартиры и средств к существованию. Во всех своих бедах они обвинили Дрожжину и Цывина.