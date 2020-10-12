«Нам заморочили голову»: дочка Баталова впервые высказалась о ситуации с наследством отца

Родные покойного актера доверились актрисе Наталье Дрожжиной и ее мужу Михаилу Цивину, которые, как они уверяют, в итоге оставили их без денег и квартиры.

Алексей Баталов умер летом 2017 года, тогда актеру было 88 лет. У него остались дети, включая дочку Гитану-Марину, которая с рождения страдает ДЦП. Однако болезнь не помешала ей окончить ВГИК, стать литератором и выпустить книгу. Казалось, что в этой семье нет борьбы за наследство, но недавно родственники артиста рассказали, что доверились своим знакомым, актрисе Наталье Дрожжиной и ее мужу Михаилу Цивину, и те завладели их деньгами и жильем.

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Как оказалось, Дрожжина заключила договор пожизненного содержания с Марией, по которому одна треть квартиры теперь принадлежит ей. Родственники считают, что особенную дочку Баталова обманули, как и вдову актера — 85-летнюю Гитану Леонтенко. В программе «Прямой эфир» выступил детектив, который рассказал, что Наталья подобные договоры заключала и ранее. Как выяснилось, она переоформляла на себя десятки квартир, как и ее муж.

Также впервые дала интервью дочка Баталова. Она написала в планшете, что думает о ситуации с квартирой.

«У меня есть и мать, и сестра. Мама все понимает. Во всем прекрасно разбирается, во всем. Нам не нужна никакая опека, просто нам заморочили голову. Тогда у мамы не было очков. Она не читала эту треклятую бумагу. Мне не дали спокойно даже посмотреть ее. Православные, пожалуйста, помогите нам вернуть то, что заработали бабушка и папочка. Предоставьте мои показания», — высказалась девушка.

Мария также подчеркнула, что не подписывала никаких бумаг. Гости в студии разделились на два лагеря: одни стали защищать Дрожжину, отметив, что актриса всегда действует из добрых побуждений, а другие, включая бывшую помощницу по хозяйству артистки, обвинили Наталью в махинациях с жильем.