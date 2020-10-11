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Как родственники Людмилы Гурченко, Дмитрия Марьянова и Алексея Баталова сражаются за наследство

Бои за квадратные метры продолжаются полным ходом.

Как родственники Людмилы Гурченко, Дмитрия Марьянова и Алексея Баталова сражаются за наследство
Людмила Гурченко. Фото: Анатолий Жданов /КП. Дмитрий Марьянов. Фото: Борис Кудрявов/ «Экспресс-газета»

Алчные «опекуны»

Внучка Людмилы Гурченко Елена недовольна тем, что ее отец претендует на часть имущества легендарной актрисы. Фото
Внучка Людмилы Гурченко Елена недовольна тем, что ее отец претендует на часть имущества легендарной актрисы. Фото: личный архив

Народный артист СССР Алексей Баталов умер три года назад, и вот супруга артиста, 85-летняя Гитана Леонтенко, обратилась в правоохранительные органы с заявлением о возбуждении уголовного дела в отношении Михаила Цивина и Наталии Дрожжиной. Цивин — юрист, Дрожжина — актриса, эта пара после смерти Баталова убедила вдову и дочь артиста Марию в том, что они будут решать все имущественные вопросы и увековечат память Алексея Владимировича, создав фонд.

Стоит отметить, что у дочери Баталова Марии — ДЦП (результат родовой травмы). Она не ходит и почти не говорит, ей необходима помощь, которую обещали предоставить «опекуны». В итоге, по словам Леонтенко, Цивин и Дрожжина завладели их с дочкой имуществом. Гитана оформила на них гендоверенность и утверждает, что из-за этого они с дочкой лишились трех квартир, а также трети четырехкомнатной квартиры в Доме на набережной.

Недвижимость перешла к Дрожжиной на основании заключенного с Марией Баталовой договора о пожизненной ренте. Опустели и банковские ячейки, где было 107 тысяч долларов. Цивин обвинения отвергает — мол, доверенности вдова подписывала не только на их имя, а у Гитаны и Марии в собственности недвижимости на 100 миллионов рублей. Разбираться в этой запутанной истории будут следователи.

Внучка против папы и его любовницы

У Людмилы Марковны, скончавшейся 30 марта 2011 года, была единственная дочь Мария Королева, которая умерла три года назад от сердечного приступа на руках у дочери Лены. Елене Королевой сейчас 36 лет, она воспитывает 12-летнюю дочь Таисия.

После смерти Марии Королевой наследство Людмилы Марковны — две квартиры в столице и дачу в Подмосковье общей стоимостью около 50 миллионов рублей — перешло Елене и ее отцу Александру Королеву. Елена претендовала на большую часть имущества, и на то у нее, по словам женщины, были причины: Королева одна воспитывает дочь, да и вообще они с Таисией единственные кровные родственники Людмилы Гурченко.

А у Александра и так есть несколько квартир в столице, однако он стал претендовать на наследство умершей жены. Елена возмущена: мол, вся недвижимость была куплена на деньги Гурченко, одна из квартир и вовсе изначально принадлежала родителям Людмилы Марковны.

Но вдовец Марии Королевой не хочет съезжать из квартиры, где живет Елена с дочкой. Вторая квартира сдается в аренду. Отец Елены судился за недвижимость, и по решению суда сейчас наследство Гурченко должно быть разделено на две равные части — между ее зятем и внучкой. Но Елена намерена сражаться дальше.

— Мы с адвокатом подали апелляцию, и в ноябре начнется ее рассмотрение, — заявила Елена «Телепрограмме». — У папы есть любовница из нашего подъезда, которая и ставит палки в колеса, она не дает нам договориться. Она уже и к моей дочке подбирается. С папой я не разговариваю. Хотя он пытается наладить отношения, но доверия у меня к нему не осталось.

И целой квартиры мало

Ксения Бик не желаетни с кем делить наследство Дмитрия Марьянова. Фото
Ксения Бик не желаетни с кем делить наследство Дмитрия Марьянова. Фото: «Экспресс-газета»/Борис Кудрявов

Три года назад не стало Дмитрия Марьянова, а наследство актера так и не поделено. Этой осенью суды возобновятся. У актера остались три так называемых наследника первой очереди — 81-летний отец Юрий Георгиевич, 24-летний сын Даниил (от отношений с Ольгой Аносовой) и 34-летняя вдова Ксения Бик, которая прожила в браке с Дмитрием два года.

Вся недвижимость была приобретена артистом до вступления в брак, однако Ксения претендует на все, даже на домик, где живет папа Марьянова. Что еще делят? Бик со своей 12-летней дочерью, к появлению на свет которой Марьянов отношения не имеет, не стала выезжать из трешки на Хорошевском шоссе, где в годы брака жила с артистом.

Квартира оценивается в 18 миллионов рублей. Также Марьянов владел однушкой в Песчаном переулке (около 10 миллионов) и вышеупомянутой дачей в 70 км от Москвы (цена — не более 3 миллионов). Домик для папы Марьянов с братом построил давно, но бумаги на него оформил уже после женитьбы. Бик претендует даже на 1/3 доли в квартире родителей артиста (около 3 миллионов).

Отец Марьянова и его сын надеялись договориться с вдовой, оставив ей самую дорогую квартиру. Но Бик решила бороться и за остальное имущество. «Ксения подала заявление о том, что дом был зарегистрирован в период брака и там ее доля», — рассказывает адвокат семьи Марьяновых Виктория Крылова.

Бик просила у наследников денег за ее отказ от претензий на все имущество, те денег не дали. Вдова хотела доказать, что ее дочь была на иждивении у Марьянова и, если бы суд ей не отказал, появилась бы еще одна наследница.

А в конце сентября на одном ток-шоу Бик сообщила, что у нее нашлось СМС Марьянова, в котором говорится о желании написать завещание в пользу Ксении и ее дочери. Пока битвы в судах продолжаются, ключи от однушки, которая должна перейти сыну Марьянова, тоже находятся у вдовы, и, по неофициальной информации, она сдает эту квартиру.

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Алексей Баталовборьба за наследствоДмитрий МарьяновКсения БикЛюдмила Гурченко