В платье цвета фуксия: Юлия Проскурякова поделилась редким «беременным» фото

Юлия Проскурякова недавно отметила 38-летие. Поклонники не раз подозревали девушку в беременности, но она каждый раз опровергает слухи. Уже 10 лет она счастлива в браке с Игорем Николаевым. У них подрастает единственная дочка Вероника. От прошлых отношений у певца есть еще взрослая дочка Юлия, которая живет в Майами. Он часто приезжает к ней в гости с женой и ребенком. Девушка обожает свою юную сестру.

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8 октября Веронике исполнилось пять лет. В честь этого события сначала кроху поздравил папа. Он показал, как именинница исполняет песню в домашних условиях. А вот Проскурякова решила поделится архивными фото. Она показала редкий кадр, на котором запечатлена беременной. Девушка предстала в приталенном платье цвета фуксия. На ее шее красовались подвески. Рукой она держалась за округлившийся живот. На другом фото супруги уже позировали с дочкой, облаченной в белое платье.

«Наша любимая златовласка, наша радость и счастье …. с первым юбилеем тебя, с днем рождения! Как быстро пролетело время, тебе уже 5 лет… а совсем недавно ты жила у меня в животике, и мы так радовались твоему рождению, и теперь каждый день мы радуемся твоим успехам и умениям, какое это счастье, что ты у нас есть!» — написала Юлия.

Поклонники поздравили пару с радостным событием. Многие отметили, что все еще надеются, что у девочки появится братик или сестренка. «Как солнышко», «С юбилеем звездочку», «Девочка очень милая! Счастья и прекрасного детства!!!!», «Юля, с рождением дочки», «Поздравляю!!! Красотка у вас получилась , чтоб росла красивая и здоровая», — прокомментировали пост подписчики. К слову, недавно объявила о беременности Наталья Подольская. Певица готовится подарить еще одного наследника Владимиру Преснякову.