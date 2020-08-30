«Не слишком ли?»: беременная Подольская в шелковой сорочке с кружевом отметилась в Ялте

Наталья Подольская недавно отдохнула с семьей в Турции. Певица провела несколько недель в Бодруме с сестрой-двойняшкой Юлианой и племянниками. Сама она взяла с собой сына Артемия, а вот ее муж Владимир Пресняков поехать с ними не смог. Во время отпуска артистка перестала скрывать свою беременность, о которой уже начали ходить слухи. Пока неизвестно, кого ждет девушка, но поклонники надеются, что у пары будет девочка.

Казалось, что Подольска с полна насладилась солнцем и морем. Она без стеснения показывала фигуру в бикини, демонстрируя округлившийся живот. А для вечерних прогулок выбирала шорты и блузки свободного кроя. На днях она вернулась в Москву, но ненадолго. В конце августа Наталья вновь уехала на море. На этот раз вместе с мужем и сыном она отдыхает в Ялте. В первый же день звезда запечатлела себя без макияжа и укладки на лежаке. Она позировала в черной шелковой сорочке с кружевом.

По словам Подольской, они хотели отправится осматривать местность, но в итоге уснули на два часа.

«Знаете чему я учусь бесконечно у Вовки? Никуда не торопиться. Мы сюда приехали в отель недалеко от Ялты и ночь не спали. Чего-то не удалось уснуть. В пять утра надо было вставать в аэропорт, самолет, приезд и вот мы тут. Вроде надо скорее лететь, смотреть, что дает, что тут и как с ребенком. А ты задрых на два часа, лежишь на лежачке и никуда тебе не охото. Потому что не нужно торопится, мы все успеем», — поделилась звезда.

Как и хотела певица, вечером она отправилась на прогулку с мужем и даже добралась до пляжа, насладившись красивым закатом. А поклонники обсудили ее образ. Сорочка и шорты в бельевом стиле показались многим очень откровенными для отдыха. К слову, на прогулку артистка отправилась уже в широкой цветной рубашке и шортах. «Пижама для улица — не слишком ли?», «Как вам идет беременность!», «Такая милая», «Красивые», «У папы серьги, а мама в пижаме с кружавчиком — красавцы», — прокомментировали пост подписчики.