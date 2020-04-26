«Мой мужчина!»: Проскурякова чувственно исполнила нежную песню об Игоре Николаеве

Юлия Проскурякова посвятила своему мужу исполнение своей любимой песни под названием «Мой мужчина».

«Одна из самых любимых моих песен. За инструментом – автор и мой мужчина Игорь Николаев. Хорошего вам вечера, любите друг друга!» — написала в личном блоге жена композитора.

Судя по всему, таким своеобразным признанием в любви народный артист остался очень доволен. В комментариях от отметился смайлом с поцелуем. И получил от супруги ответный комплимент.

Не смог оставить без внимания чувственное пение Проскуряковой и Игорь Крутой, который похвалил жену музыканта за выступление.

«Юлечка, Вы лучик света! Светитесь так всегда», «Юля, у Вас очень красивый и приятный тембр», «Моя любимая песня в Вашем исполнении», — прокомментировали домашнее выступление Проскуряковой фолловеры.