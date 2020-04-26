«Кто сказал «мяу»?»: актриса Эвелина Бледанс создала из чтения сказки настоящий спектакль
«Сказки на ночь»
«Кто сказал «мяу»?»
Жанна Бадоева: «В Сан-Франциско суррогатный ребенок обходится в 15 млн рублей»
Жанна Бадоева
Звездный гость

«Мой мужчина!»: Проскурякова чувственно исполнила нежную песню об Игоре Николаеве

Аккомпанировал девушке ее супруг.

«Мой мужчина!»: Проскурякова чувственно исполнила нежную песню об Игоре Николаеве
Юлия Проскурякова. Фото Global look press.

Юлия Проскурякова посвятила своему мужу исполнение своей любимой песни под названием «Мой мужчина».

«Одна из самых любимых моих песен. За инструментом – автор и мой мужчина Игорь Николаев. Хорошего вам вечера, любите друг друга!» — написала в личном блоге жена композитора.

Судя по всему, таким своеобразным признанием в любви народный артист остался очень доволен. В комментариях от отметился смайлом с поцелуем. И получил от супруги ответный комплимент.

Не смог оставить без внимания чувственное пение Проскуряковой и Игорь Крутой, который похвалил жену музыканта за выступление.

«Юлечка, Вы лучик света! Светитесь так всегда», «Юля, у Вас очень красивый и приятный тембр», «Моя любимая песня в Вашем исполнении», — прокомментировали домашнее выступление Проскуряковой фолловеры.

Тэги

Игорь НиколаевИгорь Николаев и Юлия ПроскуряковаЮлия Проскурякова
Loading...