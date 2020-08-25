Один блондин, второй — брюнет: Дарья Мельникова показала подросших сыновей от Смольянинова

Дарья Мельникова прославилась, когда снялась в сериале «Папины дочки». Также она стала одной из первых на этом проекте, кто устроил свою личную жизнь. Девушка вышла замуж за коллегу Артура Смольянинова. Они вместе уже семь лет. Актриса, которая играла девочку-подростка, любившую спортивный стиль и носила короткую прическу, в жизни стала не только женой, но и мамой. У нее подрастают сыновья: четырехлетний Артур, названный в честь отца, и годовалый Марк.

Во время второго декретного отпуска Дарья сделала короткую стрижку и стала вести блог о материнстве. Она делится своим опытом с другими мамами. Недавно актриса вернулась к работе, но все же каждую свободную минуту она посвящает наследникам. В соцсети девушка опубликовала новое видео с прогулки. Мельникова показала, как гуляет с двумя малышами. Младшего мальчика она катила в коляске, а его брат освоил самокат, поэтому передвигался сам.

Артистка пела песню «Незабудка», а старший сын стал ей подпевать. Впервые она показала лицо мальчика. Очаровательный брюнет заметно подрос. А вот Марка родители стараются пока прятать от фанатов, демонстрируя лишь его со спины, но на этот раз звезда случайно засветила и его лицо. Примечательно, что он пошел в маму, ведь растет блондином. По всей видимости, ребенок не дает покоя родителям, так как вскоре он решил покататься на самокате вместо брата, а в следующую секунду лежал на асфальте.