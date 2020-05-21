«Следую за идеальным мужчиной»: Мельникова запечатлела подросшего сына от Смольянинова

Дарья Мельникова проснулась звездой после съемок в сериале «Папины дочки». В отличие от своих коллег по проекту, она продолжила строить актерскую карьеру. Сложилась у девушки и личная жизнь. Она уже семь лет состоит в браке с Артуром Смольяниновым. У пары подрастают дети: четырехлетний сын Артур и годовалый сын Марк. Влюбленные счастливы вместе и планируют завести еще наследников.

После второй беременности Мельникова решила задержаться в декретном отпуске. Она по-настоящему наслаждается материнством. Своих наследников пара показывает крайне редко. Лицо младшего сына супруги пока предпочитают скрывать. Но в период карантина, как и другие звезды, Дарья почти все время проводит с детьми и порой делится трогательными кадрами. На этот раз она запечатлела старшего сына во время прогулки.

Мальчик катался на велосипеде в джинсах и футболке. При этом он держал маму за руку. У малыша отрасли волосы. «Следую за идеальным мужчиной», — написала девушка.

Поклонники пришли в восторг от нежного фото. Многие поразились тому, как вырос малыш. А вот брата маленького Артура актриса показывать не стала. Не появляется на фото и сам Смольянинов. Пара не любит публичность, поэтому они даже выходят в свет вместе крайне редко.