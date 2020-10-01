«За счет контрастов»: Хромченко показала платье, которое делает фигуру стройнее

Как похудеть мгновенно, увы, до сих пор никто не придумал, но вот спрятать лишние килограммы под одеждой — вполне возможно. Если внимательно смотреть программу «Модный приговор» на Первом канале, этим хитростям можно легко научиться.

больше по теме Хромченко рассказала, в какой одежде женщины будут выглядеть значительно моложе Рекомендации стилиста оказались на редкость простыми.

Например, полным женщинам Эвелина Хромченко советовала присмотреться к черным нарядам, по мнению стилиста, вещи этого цвета, на самом деле, стройнят. Кроме того, прячут недостатки фигуры полуприталенные жакеты и платья, которые могут визуально убрать до пары кило. Не стоит списывать со счетов и одежду оверсайз, которая превращает, по словам ведущей шоу, любую женщину в хрупкое создание.

Волшебным образом работают и брючные монохромные костюмы, визуально вытягивающие силуэт, делая его тоньше и длиннее. Кроме того, немалую роль играет рисунок, шитье и состав комплекта наряда, которые как пластилин лепят фигуру.

В новом выпуске шоу на подиуме показали очередной «чудо-наряд», способный скрыть лишний вес у женщин. Фигура «яблоко» героини программы затерялась в объемном платье, а его рисунок не позволил ей превратиться в шатер. При этом горловина косухи сделала шею участницы проекта длиннее, а ее низ обозначил талию.