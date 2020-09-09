Хромченко посоветовала женщинам с животиком обратить внимание на платье-«мешок»

В эфире «Модного приговора» показали наряд, который идеально подходит для женщин с объемным животом. Такую фигуру еще называют «яблоком».

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«Платье-сак» или «мешок» было изобретено еще в начале ХХ-го века знаменитым французским модельером Полем Пуаре.

«А подол этого платья получил название «хромой подол». Это главный тренд сезона 1914 года», — рассказал ведущий программы Александр Васильев.

Эвелина Хромченко заметила, что асимметричный подол также актуален и в текущем сезоне. Кроме того, современные женщины, конечно же, могут пользоваться старым изобретением Пуаре, чтобы визуально убрать лишние объемы. Впечатлил модного эксперта и цвет платья.