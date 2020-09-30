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«Мужчины реагируют»: Васильев рассказал, какой тотальный лук сейчас особенно актуален

Модные монохромные образы пополнились яркими оттенками.

«Мужчины реагируют»: Васильев рассказал, какой тотальный лук сейчас особенно актуален
Александр Васильев. Кадр из «Модного приговора»/ Первый канал

Еще не ушла в небытие мода на тотальный белый или черный, и вот новое течение – тренд на тотальный красный. Лук, составленный исключительно из ярких деталей гардероба, действительно привлекает внимание, но таит в себе некоторую опасность.

«Тотальный красный цвет – один из трендов последних сезонов. Но не всем он и всегда идет. Как правило, мужчины хорошо реагируют на тотальный красный, а женщины ревнуют», рассказал Александр Васильев на «Модном приговоре».

Эвелина Хромченко заметила, что тотальные варианты брючных костюмов – хорошая идея. С ними трудно ошибиться, подбирая варианты комплектации. Кроме того, они вытягивают силуэт, делая его стройнее. Но вот представленный на подиуме total look ей не понравился, она его сравнила с образом Красной шапочки.

Героиня "Модного приговора"
Героиня «Модного приговора». Кадр из шоу/Первый канал

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