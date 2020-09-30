«Мужчины реагируют»: Васильев рассказал, какой тотальный лук сейчас особенно актуален

Еще не ушла в небытие мода на тотальный белый или черный, и вот новое течение – тренд на тотальный красный. Лук, составленный исключительно из ярких деталей гардероба, действительно привлекает внимание, но таит в себе некоторую опасность.

«Тотальный красный цвет – один из трендов последних сезонов. Но не всем он и всегда идет. Как правило, мужчины хорошо реагируют на тотальный красный, а женщины ревнуют», — рассказал Александр Васильев на «Модном приговоре».

Эвелина Хромченко заметила, что тотальные варианты брючных костюмов – хорошая идея. С ними трудно ошибиться, подбирая варианты комплектации. Кроме того, они вытягивают силуэт, делая его стройнее. Но вот представленный на подиуме total look ей не понравился, она его сравнила с образом Красной шапочки.